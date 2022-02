Tim Kitte (in Rot, rechts) und der Quitt klettern dank des 5:2-Erfolgs auf Platz fünf. FOTO: Rolf Kamper Fußball: Ankum besiegt Holzhausen Bezirksliga-Teams aus Kalkriese und Berge vor Abstiegsduellen Von Matthias Benz | 25.02.2022, 16:25 Uhr | Update vor 55 Min.

Aus dem doppelten Kellerduell in der Fußball-Bezirksliga wird an diesem Wochenende nichts. Während der TuS Berge wohl wie geplant am Sonntag zum richtungsweisenden Spiel beim BSV Holzhausen reisen kann, muss der SC Rieste erneut pausen. Und diesmal ist nicht das Wetter schuld.