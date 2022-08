Aus dem Gewusel im Fürstenauer Strafraum trifft Tardeli Malungu (Mitte, rotes Trikot) zum 0:1. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball-Bezirksliga Fürstenau verliert Aufsteigerduell gegen Venne in den ersten Minuten Von Matthias Benz | 29.08.2022, 15:55 Uhr

Die Spielvereinigung Fürstenau fühlte sich beim 0:4 gegen Venne an das letzte Aufeinandertreffen mit dem TSV erinnert. In der Bezirksliga spielten Rieste und Kalkriese jeweils unentschieden, der Quitt Ankum verlor in Osnabrück.