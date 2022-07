Kinder und Jugendliche will Leiterin Kerstin Schumann näher an das Tuchmacher Museum heranführen. Archivfoto: Johannes Kapitza FOTO: Archiv up-down up-down Für Erwachsene wird es teurer Ausschuss billigt neues Eintrittspreis-Konzept für Bramscher Museum Von Hildegard Wekenborg-Placke | 15.11.2012, 08:50 Uhr

Seit 2003 waren die Eintrittspreise des Bramscher Tuchmacher Museums stabil. In Anbetracht leerer Stadtsäckel und um den Zuschussbedarf der Einrichtung zu senken, soll jetzt eine neue Preisstruktur beschlossen werden, die Museumsleiterin Kerstin Schumann jetzt dem Kulturausschuss vorstellte und die am 1. Januar in Kraft treten soll.