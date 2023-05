ArtDifferent nennt sich die Künstlerinnengruppe, die derzeit im Café im Speicher in Engter ausstellt und so verschieden sind auch die gezeigten Werke und Stilrichtungen, von links Ursula Linz und Uschi Dillmann. Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Neue Ausstellung Fünf Künstlerinnen, fünf Stile im Café im Speicher in Engter Von Hildegard Wekenborg-Placke | 08.05.2023, 15:05 Uhr

„ArtDifferent“ nennen sich fünf Künstlerinnen aus Bramsche und dem Münsterland, die jetzt im Café im Speicher in Engter ausstellen. Der Name der Gruppe ist Programm - so verschiedenartig, wie er es vermuten lässt, sind die gezeigten Werke.