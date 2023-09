Im Rahmen des Internationalen Malgartener Musikherbstes 2023 findet in der ersten Oktoberhälfte die „Klavierinsel“ statt. Fünf Pianisten aus Deutschland, Europa und darüber hinaus lassen dabei den Konzertflügel in der Konzertscheune des Klosters Malgarten in den schönsten Tönen erklingen.

Es wird international beim diesjährigen Musikherbst

Den Anfang macht am Dienstag, 3. Oktober ab 11 Uhr Giorgi Gigashvili. Der Georgier war in jüngster Vergangenheit bei namhaften Klavierwettbewerben erfolgreich und erhielt dabei auch einige Publikumspreise.

Giorgi Gigashvili eröfnnet das Programm der „Klavierinsel“ vom Malgartener Musikherbst. Foto: Kelly de Geer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Freitag, 6. Oktober, ab 18 Uhr folgt Jean-Paul Gasparian aus Frankreich. Er bringt nur zwei Werke mit, die es aber in sich haben: Claude Debussys erstes Heft der „Préludes“ sowie Peter Tschaikowskys „Große Sonate“.

Jean-Paul Gasparian kommt aus Frankreich in die Konzertscheune des Klosters Malgarten. Foto: Bernard Martinez Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Sonntag, 8. Oktober, ab 11 Uhr erwartet die Zuschauer Schaghajegh Nosrati mit einem eher klassischen Programm. Er wird Bach, Beethoven und Haydn spielen. Darauf folgt am Freitag, 13. Oktober ab 18 Uhr Joseph Moog, der sowohl bekannte Stücke, unter anderem von Chopin und Schubert, als auch unbekannte, wie von Skrjabin und Alkan, vorbereitet hat.

Joseph Moog hat für den Malgartener Musikherbst ein gemischtes Programm mitgebracht. Foto: Thommy Mardo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum Abschluss spielt am Sonntag, 15. Oktober, um 11 Uhr die Georgierin Mariam Batsashvili. Sie wird mit Werken von Mozart, Chopin, Liszt und Brahms das Programm der „Klavierinsel“ gebührend beenden.

Mariam Batsashvili macht den Abschluss der „Klavierinsel“ vom Malgartener Musikherbst. Foto: Josef Fischnaller Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tickets im Vorverkauf erhältlich

Karten für die Festivalkonzerte sind im Vorverkauf beim Internationalen Arbeitskreis für Musik e. V. erhältlich, entweder telefonisch unter der Rufnummer 05461 99 630 oder per E-Mail (info@iam-ev.de).