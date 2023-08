Die Firma Fahrzeugtechnik Schmitt (FTS) Tuning betreibt nicht nur weltweit erfolgreich Leistungssteigerungen bei Kraftfahrzeugen, ist in der Softwareoptimierung und im Motorsport aktiv oder bietet als ganz normale Autowerkstatt ihre Dienstleistungen an.

Seit 2016 bitten Firmeninhaber André Schmitt und sein Team auf drei- bis siebentägigen Großveranstaltungen am Nürburgring um Spenden für einen sozialen Zweck. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Firmeninhaber André Schmitt möchte mit Spende etwas bewegen

11.500 Euro und die Registrierung von weiteren 20 potenziellen Knochenmarkspendern konnte dabei als Erfolg der aktuellen Aktion verbucht werden. „Wir suchen immer nach einem Empfänger der Geldspenden, bei dem wir etwas bewegen können“, begründete Schmitt die Auswahl der DKMS in diesem Jahr, die weltweit das Zusammenbringen von Blutkrebspatienten mit geeigneten Stammzellenspendern ermöglicht.

Den symbolischen Scheck in Höhe von 11.500 Euro nahm für die Organisation Henri Leinfelder am Firmensitz von FTS im Gewerbegebiet von Engter in Empfang, und dankte nicht nur für die „beachtlich hohe Geldspende“, sondern gab noch einen kurzen Einblick in die Arbeit der Knochenmarkspenderdatei.

Rund 7,5 Millionen Menschen aus Deutschland sind demnach inzwischen von der Datei erfasst. Jeden Tag können hiermit durchschnittlich 21 an Leukämie Erkrankte einen geeigneten Spender finden. Mit den 11500 von FTS eingeworbenen Euros wird eine weitere Registrierung von rund 290 potenziellen Knochenmarkspendern finanziell abgesichert.