Frühjahrskirmes 2023 in Bramsche mit Galgenhumor eröffnet Von Björn Dieckmann | 28.04.2023, 16:15 Uhr

„Die Kirmes beginnt, die Sonne scheint“ - so hat der Vorsitzende des Schaustellerverbands, Bernhard Kracke jun., am Freitagnachmittag die Frühjahrskirmes 2023 in Bramsche eröffnet. Ganz ernst gemeint war das allerdings nicht.