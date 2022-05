Der Darnsee ist Naturschutzgebiet, aber auch städtisches Freibad (Archivbild). FOTO: Johannes Kapitza Start in die Saison 2022 Freibad am Darnsee in Bramsche öffnet in Kürze Von noz.de | 31.05.2022, 06:58 Uhr

Das Freibad am Darnsee in Bramsche startet in wenigen Tagen in die Saison 2022. Das teilen die Stadtwerke Bramsche mit.