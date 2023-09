War es ein Mercedes Sprinter? Unfallflucht nach Parkplatzrempler in Bramsche: 10.000 Euro Schaden Von Martin Schmitz | 28.09.2023, 11:00 Uhr Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Aufklärung eines Parkplatzremplers in Bramsche. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa up-down up-down

Auf einem Parkplatz in Bramsche fuhr am Montag ein unbekanntes Fahrzeug einen Audi A5 Sportback an. Nun sucht die Polizei den Verursacher.