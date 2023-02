Die Vorbereitungen für den Valentinstag gehen für Iris Lienemann bereits drei Tage vor dem 14. Februar los. Foto: Lena Weimer up-down up-down Nicht nur für Verliebte wichtig Floristin Iris Lienemann aus Bramsche gibt Tipps zum Valentinstag Von Lena Weimer | 13.02.2023, 12:24 Uhr

Der Valentinstag gehört für Blumenläden zu den umsatzstärksten Tagen des Jahres. Floristin Iris Lienemann vom Bloemen&Trends Huismann in Bramsche erklärt, warum am 14. Februar nicht nur Blumen für die Ehefrau oder Freundin gekauft werden und welcher Tag für Floristen immer mehr an Bedeutung gewinnt.