Vielfalt, Gleicher Lohn, Frieden, Selbstbestimmung, Menschenrechte, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Solidarität, Gewaltfreiheit und Gleichheit: Es sind durchaus viele Schlagworte, die auf der Fahne an der Hasestraße zu sehen sind und die auf die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern hinweisen.

Gemeinsam für Frauenrechte eintreten

Gehisst wurde die Flagge auf Einladung der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Stuckenberg zusammen mit Frauen aus dem Stadtrat und den Ortsräten in Bramsche sowie Bürgermeister Heiner Pahlmann. Während ihrer Ansprache betonte Stuckenberg einer Pressemitteilung zufolge, wie wichtig es sei, dass sich Frauen weltweit solidarisieren, um gemeinsam für Frauenrechte und Gleichstellung einzutreten.

„Wir denken in diesen Tagen aber vor allem an die Ukraine, an die Frauen, die mit ihren Kindern auf der Flucht sind, an die Männer, die bleiben müssen, an die schon viel zu vielen Toten und Verletzten, die dieser grausame Krieg jetzt schon gefordert hat. Wir denken an die mutigen Menschen in Russland, die sich gegen das Vorgehen von Putin auflehnen und dafür ins Gefängnis wandern“, wird Stuckenberg in der Mitteilung zitiert.

Solidarität mit Frauen aus der Ukraine

Ihre Rede beendete die Gleichstellungsbeauftragte demnach mit einem weiteren Appell. „Wir zeigen unsere Solidarität. Und wir zeigen sie auch durch unsere Hilfsbereitschaft gegenüber den ankommenden geflüchteten Menschen hier bei uns. Die Fahne zum Internationalen Frauentag in diesem Jahr weht für die Frauen dieser Welt, aber ganz besonders für die Frauen aus und in der Ukraine.“