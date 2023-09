Am Mittwoch, 13. September 2023, wird die neue Sportbox in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing Bramsche GmbH, der Stadtjugendpflege, der Wirtschaftsförderung und dem TuS Bramsche eröffnet. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr auf der Hasewiese hinter dem Tuchmacher Museum Bramsche.

Die Besucher erfahren bei der feierlichen Eröffnung, welche Geräte in der Sportbox zur Verfügung stehen und wie man die Box nutzen kann. Denn die Sportbox steht ab Mittwoch allen Sportinteressierten öffentlich und jederzeit zur Verfügung. Dadurch wird in Bramsche eine kostenlose und niedrigschwellige Sport- und Bewegungsmöglichkeit geschaffen, von der alle profitieren werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketing.

Regelmäßiges Training auf der Hasewiese

Im Anschluss führt eine Trainerin des TuS Bramsche ein Schnuppertraining durch, in dem die Besucher die Geräte der Sportbox testen können. Zukünftig soll regelmäßig am Mittwoch von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr ein Training mit einer Übungsleiterin des TuS Bramsche an der Sportbox stattfinden.