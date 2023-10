Seit Anfang der Woche erst laufen die Umbauarbeiten im Gebäude „Am Markt 25“. Wer hier in den vielen Jahren zuvor mal im Supermarkt zum Einkaufen war, kann noch gut verorten, wo die Milch, die süßen Sachen oder auch die Putzmittel zu finden waren. Zu sehen ist davon - natürlich - nun nichts mehr: Baumaterialien liegen auf dem blanken Boden, es wird gebohrt und gehämmert, Kabel hängen aus den Decken und Wänden.

Investiert werden insgesamt rund zwei Millionen Euro

Was ist zu erledigen, um aus einem Supermarkt ein Fitnessstudio zu machen? „Alles“, sagt Alexander Kremer - und lacht. Rund 35 Jahre alt ist das Gebäude, rund eine Million Euro investiert nach Kremers Angaben die Eigentümer-Gemeinschaft Lütkenhaus/Böing aus Gescher in die Modernisierung der Gebäude-Infrastruktur, und „Era Gym“ in etwa noch einmal die gleiche Summe in die Einrichtung des Fitness-Studios.

Es gibt noch viel zu tun. Gerade erst haben die Umbauarbeiten begonnen.

Der Club mit rund 2500 Quadratmeter Fläche wird das bislang größte „Era Gym“-Studio. Kremer nennt es „unser Flaggschiff“. Über die Trainingsflächen hinaus wird es auch einen abgetrennten Bereich geben, der Frauen vorbehalten ist, außerdem eine Lounge sowie einen Gesundheitsbereich. Vier Räume werden innerhalb des Gebäudes für eine Physiotherapie-Praxis zur Verfügung stehen. „Das wollen wir vermieten. Natürlich kann der Mieter dann auch unseren 200 Quadratmeter großen Kursraum mit nutzen“, macht Kremer deutlich.

Zusammen mit Medi-4 und Deluxe Fitness

Dort und auf der Trainingsfläche wird künftig auch Jason „Charly“ Farley häufig zu sehen sein: Denn sein Studio „Medi-4“ an Meyers Tannen und das Era Gym sind eine Kooperation eingegangen, von der beide Parteien profitieren sollen. „Wir bringen unsere Expertise in Kursangeboten wie Zumba, Pilates oder Cross-Fitness im Era Gym ein, außerdem im Rehasport und in der Ernährungsberatung“, erklärt Farley. Und ergänzt: „Ich selbst muss nicht mehr so viel Büroarbeit machen wie bislang, das ist für mich das Schönste.“

Ein Teil des neuen Teams: (von links) Charly Farley, Sophie Drees, Marvin Bettig und Michelle Reiners.

Seit Jahresbeginn schon hätten er und Alexander Kremer über eine Zusammenarbeit gesprochen. „Wir sind nun eins geworden, eine große Familie“, beschreibt es Kremer. Und zu dieser „Familie“ gehört auch das bisherige „Deluxe Fitness“ in Bersenbrück, das Era Gym ebenfalls übernommen hat.

„Dort werden wir auf 24-Stunden-Betrieb umstellen“, sagt Kremer, der sein 2017 gegründetes Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Vadim und mit Alexander Riss führt. Jedes Studio solle auch künftig sein eigenes Konzept haben. Kunden, die ein Abo bei einem der drei Studios haben, können die anderen Einrichtungen ebenfalls nutzen.

So soll das Fitness-Studion später einmal aussehen.

Bis aber im Era Gym im ehemaligen Supermarkt trainiert werden kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Aber: „Wir wollen unbedingt noch dieses Jahr aufmachen. Das wird knapp, ist aber zu schaffen“, ist Alexander Kremer optimistisch. Bereits jetzt bietet er Baustellenbesichtigungen an, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.