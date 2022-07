Ihre Partnerschaft wollen Edeka Kuhlmann und die Feinkost-Fleischerei Sostmann fortsetzen. FOTO: Heiner Beinke up-down up-down Neubau in der Gartenstadt Kuhlmann und Sostmann planen Edeka-Markt in Bramsche gemeinsam Von Heiner Beinke | 13.07.2022, 17:09 Uhr

Warum ist in der Bramscher Gartenstadt ein neuer Edeka-Markt erforderlich und was soll der bieten? Die Firmenchefs Marc Kuhlmann und Christian Sostmann geben Einblick in ihre gemeinsamen Pläne.