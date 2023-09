Der Aktionstag steht unter dem Motto „Wertvolle Schätze“. Bei Duni können Interessierte einer Pressemitteilung zufolge erfahren, wie aus dem „Schatz“ Papier Servietten, Tischdecken und mehr werden. „Große Augen werden die Kinder angesichts der gigantischen Maschinen machen, auf denen 100.000 Servietten pro Maschine und Stunde hergestellt werden“, kündigt das Unternehmen an.

Doch damit nicht genug: „Wir möchten den Maus-Fans ein Erlebnis der besonderen Art bieten. Als Highlight dürfen sich die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker ihre eigene Maus-Serviette drucken“, wird Josefine Henkel, Personalentwicklerin bei Duni, in der Mitteilung zitiert.

Anmeldung erforderlich

In drei Gruppen um 10 Uhr, um 11.30 Uhr oder um 13 Uhrkönnen jeweils zehn Kinder (ab 6 Jahren) an dem Aktionstag teilnehmen. Auch Eltern und Großeltern dürfen die Maus-Fans begleiten und hinter die Kulissen des Tischdeko-Spezialisten schauen. Die Anmeldung unter Nennung der Wunschzeit erfolgt per Mail an josefine.henkel@duni.com.

