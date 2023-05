Drei Feuerwehren übten gemeinsam im Industriegebiet Hesepe. Foto: Nico Klöppel up-down up-down Digitalfunk als Herausforderung Drei Feuerwehren üben in Industriegebiet in Bramsche den Ernstfall Von noz.de | 10.05.2023, 12:08 Uhr

Personensuche in verqualmten Räumen, Wasserversorgung über lange Strecken, Abstimmung untereinander: Am Montagabend haben drei Feuerwehren in Hesepe gemeinsam Aufgaben geübt, die im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden können.