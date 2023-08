Rauch durch Feuertonne Feuerwehreinsatz im Alloheim Bramsche: Muss Verursacher zahlen? Von Björn Dieckmann | 31.08.2023, 14:48 Uhr Rauch aus einer Feuertonne hatte am Dienstagabend einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr im Alloheim Bramsche zur Folge. Foto: NWM-TV up-down up-down

Einen Feuerwehreinsatz gab es am Dienstagabend beim Alloheim in Bramsche, weil Rauch aus einer Feuertonne in der Nachbarschaft in die Lüftungsanlage gedrungen war. Muss der Verursacher nun den Einsatz bezahlen? Wir haben nachgefragt bei der Stadt Bramsche.