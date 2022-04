Im Rahmen eines Dienstabends übten die Heseper die Rettung eines Verunglückten vom Dach eines Kesselwagens – im Regelfall ein Einsatz für die Drehleiter, die aber eben nicht an jedem Unfallort zum Einsatz kommen kann. Stattdessen nutzten die Feuerwehrleute Hilfsmittel aus ihrer Grundausstattung: Zur Rettung wurde aus Leiterteilen und Leinen ein sogenannter Leiterhebel konstruiert. Auf diesem Wege ließen sich Unfallopfer sehr patientenschonend retten, da sie durchgängig in waagerechter Lagerung bewegt werden, erklärt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung.