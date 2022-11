Geht es den Schwänen gut? Die Feuerwehr kontrolliert genau. Foto: Henning Stricker up-down up-down Aufmerksame Passanten Schwäne in Gefahr? Feuerwehr Pente bei tierischem Einsatz auf der Hase Von Henning Stricker | 13.11.2022, 13:21 Uhr

Weil sich Schwäne möglicherweise in Seilen verheddert hatten, wurde die Ortsfeuerwehr Pente an die Hase gerufen. Ein gar nicht so einfacher tierischer Einsatz.