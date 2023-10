Binnen vier Wochen wurden den Teilnehmern die Grundlagen der feuerwehrtechnischen Arbeit erläutert und in vielen Praxisstunden vertieft, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu habe die Gruppe alle acht Bramscher Ortsfeuerwehren bereits, um auch dort von vielen helfenden Händen in der Ausbildung unterstützt zu werden.

Das Ausbilderteam freue sich laut der Mitteilung über das sehr gute Abschneiden in beiden Prüfungsteilen. So mussten die Teilnehmer in der theoretischen Prüfung 20 Multiple-Choice-Fragen beantworten und in der praktischen Prüfung einen mehrteiligen Löschangriff aufbauen, wobei das einzusetzende Löschwasser aus dem Mittellandkanal durch eine tragbare Pumpe gefördert werden musste.