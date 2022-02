Bei einem Brand in einer Buchbinderei hat ein Mitarbeiter vermutlich eine Rauchgasvergiftung erlitten. Er wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. FOTO: NWM-TV Vermutlich ein Mitarbeiter verletzt Feuerwehr bei Maschinenbrand in Bramscher Buchbinderei im Einsatz Von noz.de | 23.02.2022, 16:16 Uhr

Zu einem Brand in einer Buchbinderei in Bramsche ist am Mittwochnachmittag die Feuerwehr gerufen worden.