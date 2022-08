Bei einem Feuer in Bramsche wurde ein Landwirt leicht verletzt. FOTO: NWM-TV up-down up-down 64-Jähriger leicht verletzt Feuer in Rinderstall in Bramsche: Landwirt rettet Tiere Von Jule Rumpker | 09.08.2022, 05:37 Uhr

Am Montagabend ist ein Rinderstall in Bramsche in Brand geraten. Ein 64-jähriger Landwirt wurde leicht verletzt.