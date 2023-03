Rund 160 Jungen und Mädchen aus neun Kinderchören sind beim „Festival junger Stimmen“ in der Kirche St. Martin in Bramsche zu hören. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Kinder singen ‚Hits‘ von Bach „Festival junger Stimmen“: Besonderes Chorkonzert in Bramsche Von noz.de | 13.03.2023, 13:51 Uhr

Ein „Festival junger Stimmen“ findet am Samstag, 18, März 2023, in der Kirche St. Martin in Bramsche statt - ein besonderes Format, das Kreiskantorin Eva Gronemann mitentwickelt hat.