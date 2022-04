Um 10:30 Uhr begann das Training mit einem Aufwärmspiel, Warmlaufen und Dehnübungen. Co-Trainer Marcel dehnte sich in der Mitte und die Kinder machten seine Übungen eifrig nach. „Beim Taekwon-Do müssen wir sehr beweglich sein, wir wollen ja auch hoch treten!“, motiviert Trainerin Katrin die Kinder. Nach der Erwärmung der Muskeln begann das richtige Training, das beim Taekwon-Do aus Fuß- (asiatisch: „Tae“) und Handtechniken (asiatisch: „Kwon“) besteht, wobei die Fußtechnik dominiert.

Der Schwerpunkt dieses ersten Trainings lag beim Üben und Wiederholen einzelner Bewegungen und Techniken. Dies nennt man im Taekwon-Do die „Grundschuldisziplin“. Die Kinder folgten den Beispielen ihrer Trainer und vollführten bei „Hana, Dul und Set“, den koreanischen Zahlen für eins bis drei, Fauststöße und Tritte. Die „Grundschuldisziplin“ wird ganz ohne Gegner ausgeführt, jedoch durften die Teilnehmer gegen Pratzen schlagen und treten. Pratzen sind Trainingskissen, die der Trainer als Schutz und als Ziel für die Angreifer vor sich hält.

Am meisten Spaß hatten die Kinder jedoch am „Bruchtest“. Bei diesem werden Bretter und andere Materialien mithilfe der Taekwon-Do-Techniken zerstört. Beendet wurde der Schnupperkurs um 12 Uhr mit einem Spiel zum Abwärmen. Am 1. August findet dann um 10 Uhr der zweite Schnupperkurs statt, diesmal für Neun- bis Zwölfjährige. „Ich bin begeistert, wie viele Kinder heute schon gekommen sind“, meint Trainerin Katrin: „Ich hoffe, sie gehen alle mit einem Lächeln nach Hause.“