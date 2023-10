So geht es einer Pressemitteilung zufolge bei einer Rallye im Museumspark auf Spurensuche. An den einzelnen Stationen müssen Rätsel gelöst werden und Kinder erfahren Wissenswertes rund um die Ausstattung der römischen Legionäre. An drei Rallyepunkten können die Kinder sich ausprobieren. Mit der Metallsonde geht es auf die Suche nach Funden, Legionärshalstücher werden gestaltet und bei den römischen Spielen ist Taktik und Geschicklichkeit gefragt.

Auch im Programm, so heißt es weiter, sind Familienführungen in der Ausstellung zur Varusschlacht und in der aktuellen Sonderausstellung „Cold Case – Tod eines Legionärs“. Bei einem Rundgang in der Dauerausstellung erfahren Eltern und Kinder, was sich vor 2000 Jahren in Kalkriese abgespielt hat, wie die Römer und Germanen gelebt haben und wie vor über 30 Jahren ein englischer Major das antike Schlachtfeld gefunden hat.

Kriminalistisches Denken gefragt

Bei der Familienführung in der Sonderausstellung ist laut der Mitteilung kriminalistisches Denken gefragt: Wer löst bei einem Rundgang mit dem Museumsteam den Fall rund um den Fund eines 2000 Jahre alten römischen Schienenpanzer?

Ganz neu und jederzeit über das eigene Smartphone abrufbar ist den weiteren Angaben zufolge eine Hörspielrallye in der Cold-Case-Ausstellung. Machen archäologische Objekte eine Zeitreise? Wie nennen Archäologen eine Schicht Erde? Wofür benutzten die Römer eine Halsgeige? Diese und viele weitere Fragen müssen beantwortet werden. Hilfe bei der Lösungsfindung bietet ein Kriminalhörspiel: mit Paul und Philipp geht es auf Spurensuche. Die zwei geschichtsinteressierten Kinder berichten von ihren Beobachtungen und erzählen Wissenswertes rund um den Kalkrieser Schienenpanzer.

Weitere Infos und Tickets

Alle Termininformationen und Tickets sind unter www.kalkriese-varusschlacht.de erhältlich. Eine Anmeldung beim Buchungsservice unter Tel. 05468 9204-200 oder per E- Mail an fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de wird empfohlen.