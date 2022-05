Beim Abbiegen in Bramsche kippte diese Feldspritze um. FOTO: NWM-TV 5.000 Liter Spritzmittel ausgelaufen Umgekippte Feldspritze löst Verkehrschaos in Bramsche aus Von Martin Schmitz | 30.05.2022, 17:00 Uhr

Beim Abbiegen in die Hemker Straße in Bramsche ist am Montag eine Feldspritze umgekippt. 5000 Liter Spritzmittel liefen aus. Für die Reinigungsarbeiten blieben Straße und Auffahrt zur B68 bis in den Nachmittag gesperrt.