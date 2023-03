Den Titel fest im Blick haben Moritz Dresing (mit Ball) und die Red Devils. Foto: Rolf Kamper up-down up-down 2. Regio: Ein Sieg fehlt noch Feiern die Bramscher Basketballer in Oldenburg die Meisterschaft? Von Sascha Knapek | 03.03.2023, 06:37 Uhr

Nach beeindruckenden 18 Siegen in Folge steht fest, dass die Basketballer des TuS Bramsche in der 2. Regionalliga Nord-West nur noch einen Erfolg zum vorzeitigen Titelgewinn brauchen. Gelingt dieser am Samstag, 4. März 2023, bei den BTB Royals Oldenburg?