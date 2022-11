Kalkrieses Christian Njoku (links) im Zweikampf mit Ankums Jonas Gramann. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Rieste und Fürstenau jeweils 1:1 FC Kalkriese schrammt gegen Quitt Ankum am Punkt vorbei Von Matthias Benz | 14.11.2022, 14:53 Uhr

In einem spannenden Spiel in der Fußball-Bezirksliga Osnabrück V konnte sich der FC Kalkriese nicht für eine kämpferische Leistung belohnen: Mit 1:2 unterlagen die Schwarz-Weißen zu Hause gegen den Quitt Ankum, der damit den dritten Tabellenplatz erobert. SC Rieste und Spvg. Fürstenau spielten jeweils 1:1 in ihren Auswärtsspielen.