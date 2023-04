Hesepe holt sich Tabellenführung zurück FC Kalkriese II bringt dem TuS Bad Essen die erste Niederlage bei Von Matthias Benz | 03.04.2023, 16:28 Uhr

In der 1. Kreisklasse Osnabrück B hat es einen Wechsel an der der Spitze gegeben: Der SV Hesepe/Sögeln gewann 6:0 und zog damit am TuS Bad Essen vorbei, der überraschend in Kalkriese die erste Niederlage kassierte.