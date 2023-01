Der TuS Engter mit Walter Drachenberg (Mitte) konnte beim Masters keine Punkte sammeln. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Bersenbrück landet auf Rang vier FC Kalkriese feiert Platz drei beim Hallenmasters in Belm Von Matthias Benz | 16.01.2023, 17:53 Uhr

Beim Hallenmasters in Belm wurde Seriensieger TuS Bersenbrück entthront. Während der SC Melle am Ende den Pokal in die Höhe hielt, setzte sich der FC Kalkriese im Neunmeterschießen um Platz drei gegen den TuS durch. Für Engter und Ankum reichte es nicht über die Vorrunde hinaus.