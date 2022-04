Hinter der Schulgemeinschaft lag eine farbige Woche, in der gemeinsam mit Künstlern aus Osnabrück gemalt, gedruckt und Objekte gebaut wurden. Überall im Außengelände sowie in den Räumlichkeiten konnten die großflächigen Ergebnisse dieser Projekttage bewundert werden.

Keine großen Reden sollten es werden, die Schulleiter Hermann Heeger dem Sommerfest voranstellen wollte. Und so beschränkte er sich auf die Begrüßung der Ehrengäste aus Politik, Kirchengemeinde, Schulverwaltung, Förderverein und Nachbarschaft.

Ein kurzer Rückblick auf die Meilensteine in der Schulgeschichte mit dem Beginn in einem Provisorium an der Lindenstraße vor eben 125 Jahren, dem Umzug 1905 in den jetzigen Standort, der Hinweis, dass 336 Schüler im Jahre 1967 die höchste Schülerzahl markiert hatten und ein paar weitere Daten mehr folgten dem noch, doch dann kamen bereits die Grußworte an die Reihe.

Bürgermeisterin Liesel Höltermann sah in der Martinusschule eine Traditionseinrichtung, die viele 1000 Menschen durchlaufen haben. Die frühere Volksschule wird heute bereits von Schülerinnen und Schülern der dritten Generation einer Familie besucht und kann als Schule „eigentlich nicht alt werden, solange Kinder mit so viel Leben da sind“.

Sanierungsbedarf an den Gebäuden bestand allerdings schon in den 80er-Jahren des abgelaufenen Jahrhunderts, als die Bürgermeisterin erstmals die Räumlichkeiten betrat. Inzwischen sind Dach und Sanitäranlagen renoviert, die Schulaula konnte 2002 in Besitz genommen werden, und heute zeigt die Schule „ein modernes Profil mit einem guten pädagogischen Konzept und ergänzender Betreuung im Nachmittagsbereich“. All dies trägt nach Ansicht von Liesel Höltermann dazu bei, dass die Martinusschule „den Wettbewerb auch bei rückläufigen Schülerzahlen bestehen wird und die Zweizügigkeit ebenfalls nicht in Gefahr zu sein scheint.