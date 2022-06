Der Schneeballstrauch (Viburnum) ist der Blickfang im „weißen Garten“. Ralph und Gisbert Hüls (von links) freuen sich schon, am Sonntag Besucher Besucher in Balkum begrüßen zu können (Archivfoto). FOTO: Hildegard Wekenborg-Placke Das offene Gartentor 2022 Familien aus Bramsche zeigen ihre Gärten Von Hildegard Wekenborg-Placke und Holger Schulze | 22.06.2022, 16:53 Uhr

56 Gartenbesitzer im Landkreis Osnabrück beteiligen sich in diesem Sommer an der Neuauflage der Aktion „Das offene Gartentor 2022“. Darunter sind auch wieder die Gärten von Familie Kaufmann aus Schleptrup und Familie Hüls aus Balkum, die sich am 26. Juni 2022 auf Besucher freuen.