Sommerkulturprogramm 2022 „Falsche Italiener" und echte Rocker geben Konzerte in Bramsche Von noz.de | 10.08.2022, 12:25 Uhr

Am Donnerstag, 11. August 2022, geht die Sommerkultur 2022 in Bramsche weiter: Ab 19.30 Uhr präsentiert sich die Band „Ombre di Luci“ auf dem Kirchplatz in Bramsche. Und zwei Tage später ist im „Rebano“ bereits das nächste Konzert.