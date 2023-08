Betriebe öffnen ihre Türen Das erwartet die Besucher der Expo Bramsche 2023 Von Stella Blümke | 25.08.2023, 17:39 Uhr Zum zweiten Mal geben viele Bramscher Betriebe in den Gewerbegebieten Engter und Schleptrup zur Expo Einblicke in ihre Arbeit. Foto: Stadtmarketing Bramsche up-down up-down

Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 10. September 2023, die Expo Bramsche statt. Knapp 20 Betriebe in den Gewerbegebieten Engter und Schleptrup gewähren von 10 und 18 Uhr Einblicke in ihre Arbeit.