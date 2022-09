Food Trucks wie dieser machen von Freitag bis Sonntag in der Bramscher Fußgängerzone Station. Foto: Just Festival up-down up-down Erlebnis in der Fußgängerzone Erstmals „Street Food & Music Festival“ in Bramsche Von Heiner Beinke | 01.09.2022, 17:40 Uhr

Zum ersten Mal gibt es am Wochenende in Bramsche ein „Street Food & Music Festival“. Das erwartet die Besucher in der Fußgängerzone.