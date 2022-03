Hà Thi Yên freut sich mit ihrem Team auf den Start in Bramsche im Restaurant an der Breuelstraße. FOTO: Heiner Beinke Erstes vietnamesisches Restaurant Statt Piwo & Vino gibt es jetzt Sushi und Co. in Bramsche Von Heiner Beinke | 24.03.2022, 17:33 Uhr

Sushi und vietnamesische Spezialitäten gibt es ab sofort frisch in Bramsche: Das „MS.Yen“ hat am Donnerstag, 23. März 2022, an der Breuelstraße 15 eröffnet. Hier war viele Jahre das „Piwo & Wino“ zu Hause.