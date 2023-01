Bei den geführten Runden ist für alle Altersklassen und Lauftypen etwas dabei. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Unterschiedliche Geschwindigkeiten 15. Bramscher Rumlauf lockt Hobbyläufer mit vier verschiedenen Strecken Von Sascha Knapek | 12.01.2023, 12:27 Uhr

Zum mittlerweile 15. Bramscher Rumlauf lädt der gleichnamige Lauftreff am Sonntag, 15. Januar 2023, ein. Ab 10 Uhr bieten die Rumläufer geführte Runden ohne Wettkampfgedanken an. Treffpunkt ist die IGS-Mensa in der Malgartener Straße.