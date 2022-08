Dietmar Wischmeyer ist auch bekannt für seine Paraderolle als Günther, der Treckerfahrer. FOTO: Jörg Kyas up-down up-down Noch Tickets erhältlich Erst Kabarett mit Wischmeyer, dann Jubelschützenfest in Epe Von noz.de | 17.08.2022, 13:05 Uhr

Der Kabarettist Dietmar Wischmeyer tritt am Freitag, 16. September 2022, mit seinem Programm „Zeltmission“ in Epe auf. Der Comedy-Abend wird Teil des Jubelschützenfestes in dem Bramscher Ortsteil sein.