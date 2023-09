Sehr aufwendiges Verfahren Ermittlungen gegen Facharzt aus Bramsche dauern weiterhin an Von Björn Dieckmann | 04.09.2023, 12:42 Uhr | Update vor 1 Std. Anfang 2022 sind die Vorwürfe gegen einen damals in Bramsche tätigen Arzt bekannt geworden. Symbolfoto: dpa up-down up-down

Einem Facharzt wird vorgeworfen, in seiner Praxis in Bramsche heimlich Bildaufnahmen von Patientinnen gemacht und Frauen in den Intimbereich gegriffen zu haben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dazu dauern weiterhin an – und ein Ende scheint auch noch nicht in Sicht zu sein.