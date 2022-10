Einsiedlerin Maria Anna Leenen kommt nach Bramsche. Foto: Jörn Martens up-down up-down Zwei Vorträge für Frauen Eremitin Maria Anna Leenen kommt nach Bramsche Von Martin Schmitz | 16.10.2022, 17:32 Uhr

Am 25. Oktober 2022 besucht die Eremitin Maria Anna Leenen Bramsche. Am Nachmittag und abends stellt sie sich und ihr Leben als Einsiedlerin in zwei Frauenkreisen vor.