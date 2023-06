Den Pokalsieg will die JSG Epe/Hesepe/Achmer im eigenen Honigmoor-Stadion schaffen. Foto: Grünebaum up-down up-down Endspiel am Samstag im Honigmoor Jugendspielgemeinschaft aus Bramsche will den Kreispokal gewinnen Von Matthias Benz | 08.06.2023, 18:12 Uhr

Im Honigmoor-Stadion im Bramscher Ortsteil Epe wird am Samstag, 10. Juni 2023, um 16 Uhr das Finale des Fußball-Kreispokals der A-Junioren ausgetragen. Die Jugendspielgemeinschaft aus Epe, Hesepe und Achmer will vor großer Zuschauerkulisse den SC Glandorf bezwingen. Besonders der SC Epe-Malgarten setzt Hoffnungen in den Nachwuchs.