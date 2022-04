Die Stücke werden in wilder Straßenmusiker-Art interpretiert und sind reich an schnellen Rhythmen (180– 250 Bpm), wobei die Klarinette die Führung übernimmt und stark solistisch agiert. Zumeist in Anlehnung an die Spielweisen der Improvisation im Klezmer oder Jazz. Rhythmisch bietet das Programm eine große Vielfalt, die sich eben nicht auf das „Umm-Zack“ einer Polka beschränkt. Aber keine Sorge. Die Erfahrung zeigt, dass auch Folktanz-Laien mit diesen Rhythmen intuitiv bestens zu Rande kommen, während die Kenner ausgefuchste Schritte aufs Parkett legen.

Weiter folgt zum Sommerkulturabschluss am Samstag (31. August, 19.30 Uhr) „The Silver Beatles – Beatles Alive Show“. Die authentischen Stimmen und mehrstimmigen Vocal-Arrangements verblüffen Experten, Beatlesfans und Musikkritiker gleichermaßen. „Musikalisch besser als das Original“ – so wird die Gruppe oft mit einem Augenzwinkern gepriesen.

Die vielen Welthits im Sound des Beat, Pop und Rock entfalten ihre magische Wirkung, der Zuhörer singt zwangsläufig mit und fühlt sich wieder wie fünfzehn. Als Entertainer entführt und begleitet Johnny Silver die Fans gekonnt wie liebevoll in die heitere und lebensfrohe Welt des Flairs der Sechzigerjahre. Lockere Ansagen – mit einem spitzbübischen Schuss Ironie – lassen den für die Beatles typischen Humor aufleben, doch auch besinnliche und tiefe Gefühle dürfen nicht fehlen, wenn Balladen wie „Imagine“, „Yesterday“ und „Let it be“ gesungen werden. Und wenn aus Hunderten Kehlen der Zuhörer ein „Na-na-na-na, hey Jude“ erschallt, liegt natürlich auch wieder ein Hauch Revolution in der Luft…