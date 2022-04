Einige Kunden mögen es lieber bequem und kaufen gleich die gepflückten Früchte – „gerne auch palettenweise“, weiß Katrin Neehoff zu berichten, die in der Holzbude beim Verkauf aushilft. Fünf Kilogramm kosten 13 Euro. Selbstpflücker zahlen pro Kilo nur 2 Euro. „Grundsätzlich kommen viele, die selbst pflücken“, sagt Neehoffs Kollegin Alexandra May.

„Das Gefühl, etwas zu ernten, ist halt schön“, erklärt Angelika Pätzold. Über mehrere Stunden gehe das Pflücken auf den Rücken, aber nur eine kleine Schüssel zu füllen, „ist ja keine harte Arbeit“. Und das Ergebnis „peppt den Speisezettel auf“. Bei den Pätzolds sogar regelmäßig. „Wir wohnen fünf Häuser weiter und haben es nicht wirklich weit.“

Damit die Familie nach der Saison nicht auf die süßen Sommerfrüchte verzichten muss, „fange ich jetzt an mit Marmelade-Kochen“, erzählt Angelika Pätzold. Eine Eigenschaft der späten Erdbeeren, die viel Sonne abbekommen haben: „Sie sind richtig zuckrig und süß – zwar etwas kleiner, aber feiner.“ Dafür lohnt sich auch das aufwendigere Sammeln. „Ich muss länger suchen, weil schon viel weg ist“, sagt Pätzold. Und das ist nicht als Beschwerde gemeint, denn die Familie hat das Erdbeerfeld in den Ferien schätzen gelernt. „Für die Kinder war ein zweites Frühstück mit Erdbeeren auf dem Feld besonders nett.“

Andrea Heinemann ist da etwas vorsichtiger: Wegen möglicher Krankheitserreger lebt sie auf dem Feld nicht gerne von der Hand in den Mund, sondern wasche die Früchte vor dem Verzehr lieber erst einmal ab. Aber „ein bis zwei haben wir auch direkt gegessen“, sagt die Osnabrückerin, die mit ihrem Sohn Ben beim Ferienausflug einen Zwischenstopp in Hesepe eingelegt hat. Ein gutes Argument, warum die beiden selbst pflücken, hat der Junior sofort parat: „Weil es mir Spaß macht“, sagt der Sechsjährige überzeugt. Die Ausbeute soll ebenfalls in Marmelade umgewandelt werden.

„Man muss ein bisschen suchen, aber man findet immer noch einen Eimer voll“, sagt Erdbeerbauer Johannes Geers. Voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag soll für die Selbstpflücker die Saison enden, die am 24. Juni begonnen hat. In der ersten trockenen Zeit habe die Bewässerung noch viel Geld gekostet. Dann gab es Regen, „genau passend“, findet Geers. Insgesamt werden Selbstpflücker und professionelle Kräfte von der Fläche in Hesepe, die knapp über einen Hektar groß ist, einen Ertrag von gut acht Tonnen Erdbeeren geerntet haben, rechnet Geers. Sein Saisonfazit: „Ich bin zufrieden.“

Ein paar Kilogramm werden in den nächsten Tagen noch für die Bilanz hinzukommen. Ab 8 Uhr ist der Verkaufsstand geöffnet. „Es ist auch schon vorgekommen, dass die Kunden um die Uhrzeit schon mit vollen Eimern zum Bezahlen hier standen“, berichtet Katrin Neehoff. Und manchmal waren auch nachts Erdbeersammler unterwegs: „Dann kommen sie aber nicht mehr morgens zum Wiegen“, sagt Alexandra May, will heißen: Einige Gäste des Erdbeerfeldes haben ihren Hunger illegal gestillt. Das lasse sich wohl nicht gänzlich vermeiden, weiß auch Johannes Geers, der abendliche Kontrollfahrten zum Erdbeerfeld unternommen hat. Insgesamt seien die Diebstähle zurückgegangen. „Vor Jahren war das wesentlich dramatischer“, sagt Geers.