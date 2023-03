Die Gedenkfeier fand in der St. Martin-Kirche in Bramsche statt. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Trauer nach zwei Tötungsdelikten Bramsche gedenkt der beiden Opfer und vergisst die Helfer nicht und | 11.03.2023, 20:44 Uhr Von Sigrid Schüler Mirko Nordmann | 11.03.2023, 20:44 Uhr

Rund 200 Menschen haben am Samstagabend in einer bewegenden Trauerfeier in der Kirche St. Martin in Bramsche der zwei jungen Menschen gedacht, die innerhalb von sechs Tagen bei zwei Tötungsdelikten ums Leben gekommen waren.