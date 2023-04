Kip Knigge (Mitte) und seine Mitspieler vom FCR Bramsche, waren gegen den Spitzenreiter chancenlos. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Berge kaum noch aufzuhalten Eklatante Abwehrfehler: Spitzenreiter deklassiert Fußballer vom FCR Bramsche Von Christian Hesse | 16.04.2023, 21:15 Uhr

Der 1. FCR Bramsche hat in der Kreisliga-Nord eine empfindliche Heimniederlage einstecken müssen. Beim 1:5 gegen Ligaprimus TuS Berge verteilte der Gastgeber fleißig Gastgeschenke durch eklatante Fehler in der Defensive. Nach dem Pokalaus vor drei Wochen (1:4) und der deutlichen Hinspielniederlage (0:7) kassierte der FCR die dritte deutliche Pleite gegen den Bezirksliga-Absteiger in dieser Saison.