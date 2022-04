Erneuert wurde im „La Gondola“ die Theke im Eingangsbereich. FOTO: Holger Schulze Eisdiele am Markt Eiscafé La Gondola in Bramsche zeigt sich runderneuert Von Holger Schulze | 20.04.2022, 12:58 Uhr

Fast nichts im Eiscafé „La Gondola“ in Bramsche ist noch so, wie es bislang war: Betreiber Bruno Santos hat richtig viel Geld in die Hand genommen und die Eisdiele am Markt runderneuert.