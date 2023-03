Im Bereich der B 68-Unterführungen an der Hemker Straße und in der Straße „Zu den Lohwiesen“ Richtung Grünabfallplatz (links im Bild) wird die Verkehrsführung wegen Bauarbeiten geändert. Archivfoto: Heiner Beinke up-down up-down Auch „Zu den Lohwiesen“ betroffen Bauarbeiten auf der B 68: Einschränkungen auf der Hemker Straße in Bramsche Von noz.de | 26.03.2023, 08:01 Uhr

An der Hemker Straße und in der Straße „Zu den Lohwiesen“ in Bramsche wird es ab dem 27. März 2023 wegen Arbeiten an der B 68 Einschränkungen geben.