Angebot der Jugendpflege Freie Plätze im Kurs für Babysitter in Bramsche Von noz.de | 02.02.2023, 15:24 Uhr

Um Jugendliche auf ihre Aufgabe als Babysitter vorzubereiten, bieten die Stadtjugendpflege und dasFamilienservicebüro Bramsche regelmäßig Babysitter-Kurse an. Junge Menschen können sich amSamstag, den 11. Februar in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in der Dorfgemeinschaftsanlage in Achmerausbilden lassen.