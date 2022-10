In zwei Tagen brachen Einbrecher sechs Bäckereigeschäfte auf. Foto: Symbolfoto: dpa up-down up-down Wird das eine Serie? Einbrüche in Bäckereien in Bramsche, Engter und Wallenhorst Von Martin Schmitz | 07.10.2022, 16:57 Uhr

Wird das eine Einbruchserie? In der Nacht zu Donnerstag bekamen drei Bäckereien in Bramsche, Engter und Wallenhorst ungebetenen Besuch. In der Nacht zuvor waren drei Filialen in Osnabrück und Bissendorf betroffen.