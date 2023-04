Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu zwei Zooläden in Bramsche. Symbolfoto: dpa/Silas Stein up-down up-down Beute im fünfstelligen Bereich Einbrecher stehlen Bargeld in zwei Tierbedarfsmärkten in Bramsche Von Martin Schmitz | 27.04.2023, 15:15 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag sind zwei Einzelhandelsgeschäfte für Tierbedarf in Bramsche ins Visier von Einbrechern geraten. Die Täter stahlen Bargeld in hoher Summe, teilt die Polizei mit.